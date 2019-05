La Bourse de Tunis commence dans le vert

La Bourse de Tunis débute la séance de lundi, 27 mai 2019, sur une note positive, le Tunindex a augmenté de 0,41 % à 6 985,19 points, dans un volume transactionnel de 1,044 million de dinar(MD), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, Sotrapil progresse de 4,37 % à 15,03 dinars tout comme pour les titres STAR et Adwya qui avancent respectivement de 2,96 % et 2,95 % à 138,90 D et 4,53 D. A l’inverse, le titre TGH recule de 3,33 % à 0,29 D tout comme MPBS et ATL qui ont baissé respectivement de 2,83 % et 2,68 % à 5,15 D et 1,81 D.