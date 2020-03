La bourse de Tunis continuera de servir les intérêts des investisseurs

La bourse de Tunis ne fermera pas ses portes. Elle continuera de travailler et de servir les intérêts des investisseurs tunisiens, a affirmé le DG de la Bourse des Valeurs Mobilières de la Tunis (BVMT), Bilel Sahnoun, jeudi, dans une déclaration à l’agence TAP.

“C’est notre devoir de continuer à assurer ce service public pour l’ensemble des investisseurs, aussi bien parmi ceux qui veulent vendre des actions, que ceux qui maintiennent leurs investissements”, a-t-il rassuré.

Toutefois, la bourse a pris une série de mesures, mercredi, afin de s’adapter à la conjoncture actuelle, a-t-il encore souligné, notamment la limitation de la fourchette de variation des cours des titres cotés (par rapport à la cotation de la veille), à plus ou moins 3% (+/- 3%), contre 6% auparavant, ce qui permettra de maîtriser un peu les pertes possibles.

Par ailleurs, la BVMT a opté pour la réduction de 2 heures de la durée de la séance, afin de s’adapter à la décision d’adopter une séance unique, prise par le chef du gouvernement, il y a quelques jours. Partant, la séance boursière a été fixée de 9h00 à 12h00, alors qu’elle durait auparavant de 9h00 à 14h00.

Revenant sur le problème du Coronavirus, Sahnoun a indiqué qu’aucun marché boursier n’a été épargné par les impacts de cette pandémie, à travers le monde. Reste que certaines bourses ont pris des mesures pour atténuer les répercussions de la crise, tel le cas de la Tunisie, alors que d’autres n’ont rien fait, en l’occurence les bourses occidentales, dont certaines subissent de grandes pertes.

“Quatre bourses à travers le monde ont fermé leurs portes, suite à la propagation du virus. Il s’agit de celles de la Jordanie, des Emirats arabes unis, du Sri Lanka et des Philippines”, a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, il a fait savoir que le niveau de la régression de l’activité varie d’une bourse à une autre. Elle a atteint les -37% pour les bourses de la France et de l’Egypte, -27% pour celle de l’Arabie Saoudite et -26% pour le Maroc.

“Pour notre bourse, la situation est moins grave, avec une perte de -13,52%, par rapport au 1er janvier 2020, surtout avec le regain de confiance des investisseurs, depuis la veille, avec l’annonce de la non fermeture de notre bourse et la limitation des fourchettes de variation quotidienne”.

Et de préciser, dans ce cadre, que l’indice Tunindex a enregistré, à la fin de la séance de mercredi, une hausse de 0,70%, par rapport à la veille, et qu’il a ouvert dans le vert, jeudi matin.

Sur un autre registre, Sahnoun a indiqué que le personnel de la BVMT a été divisé en deux équipes, par mesure de sécurité. La première assurera le travail à distance et la seconde exercera sur place, ce qui permettra de limiter les contacts d’une part et d’assurer la continuité du travail, en cas de contamination de certains membres du personnel, d’autre part.