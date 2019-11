La bourse de Tunis rebondit, mais de très peu

La bourse de Tunis a clôturé la séance du Jeudi 14 novembre 2019 sur un territoire positif. Le Tunindex gagne 0.01 % à hauteur de 6 993.59 points dans un volume total de 2.443 MDT, selon MCP. Le titre Céréalis a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0.338 MDT de ses capitaux à 5,92 DT avec une augmentation de 0.33 %.

A la Hausse, Le titre UADH s’est monnayé à 1,12 DT tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 5.66 % suivi de Tunisie Valeurs qui a augmenté de 5,43 % à 18,03 DT. Le titre Electrostar quant à lui a réalisé un relèvement de 1,81 % à 1.68 DT.

Dans le vert, les titres SIAME et Essoukna ont gagné respectivement 1,76 % et 1,73 % pour clôturer à 3,45 DT et 2,35 DT.

A la baisse, le titre Cellcom a réalisé une chute 4,22 % à 3,40 DT, suivi par Magasin Général qui a réalisé un déclin de 3 % à 27,10 DT. Le titre Office Plast quant à lui a subit une détérioration de 2,93 % à 2,65 DT. Dans le rouge également, les titres Hannibal Lease et SITS ont subi une baisse, respectif de 2,86 % et 2,85 % à 5,08 DT et 1,70 DT.