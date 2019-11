La Bourse de Tunis s’enfonce dans le rouge mercredi

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi, 13 novembre 2019, sur un territoire négatif où le TUNINDEX perd 0,02 % à hauteur de 6 992,98 points dans un volume total de 2,255 MD, selon MCP.

Le titre Délice Holding a réalisé le plus fort volume de transactions de la séance drainant 0,314 MD de ses capitaux à 10,29 D tout en faisant du surplace.

A la Hausse, Le titre UADH s’est monnayé à 1,06 D tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une hausse de 6 % suivi de CELLCOM qui a augmenté de 5,97 % à 3,55 D. Le titre CEREALIS a, quant à lui, réalisé une progression de 4,05 % à 5,90 D.

Dans le vert, les titres MAGASIN GENERAL et ADWYA ont gagné respectivement 2,87 % et 2,85% pour clôturer à 27,94 D et 2,88 D.

A la baisse, le titre TUNISAIR a réalisé une chute 3,07 % à 0,63 D, suivi par HANNIBAL LEASE qui a réalisé un déclin de 2,96 % à 5,23 D. Le titre BTE a réalisé une régression de 2,92 % à 8,30 D.

Dans le rouge, les titres TUNINVEST-SICAR et ASSAD ont réalisé une baisse respective de 2,89 % et 1,77 % à 5,03 D et 7,20 D.