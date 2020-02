La bourse ouvre dans le vert, le jour de vote de confiance

La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi, 26 février 2020 qui correspond au jour de vote de confiance du gouvernement d’Elyes Fakhfakh, dans le vert. Le Tunindex gagne 0,13% avec 7 156,59 points dans un volume total de 0,158 million de dinars(MDT), selon MCP.

Dans le vert, le titre Sopat grimpe de 2,73% à 1,50 dinar(D)suivie par Aetech et Land’or qui gagnent respectivement, 2,70% et 2,64 % à 0,38 DT et 6,99 DT.

A la baisse, le titre UADH chute 4,65 % à 0,82 D tout comme les GIF-FILTER et Stetel qui enregistrent un amoindrissement respectif de 3,38 % et 2,87 % à 0,57 DT et 5,41 DT.