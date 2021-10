La bourse termine la séance de vendredi sur une note morose

Le marché boursier a terminé la séance de vendredi sur une note morose. L’indice de référence a dévissé de 1,1% à 7001,72 points, dans un volume de 3,2 millions de dinars (MD), d’après l’intermédiaire en bourseة Tunisie Valeurs.

Le titre STIP a chapeauté le palmarès de la séance. Sans faire l’objet de transactions, la valeur a gagné 4,1%, à 2,300 D. Le titre AMI a progressé de 1,5%, à 2,070 D, en amassant des capitaux de 39 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre MPBS a signé la moins bonne performance de la séance. Dans un maigre flux de 6 mille dinars, la valeur s’est délestée de 3,7%, à 4,900 D.

Le titre SAH Lilas a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la séance. Dans des capitaux de 698 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la séance, l’action du spécialiste des produits d’hygiène a abandonné 3,4%, à 11,300 D. Il semble que les investisseurs aient mal réagi à la publication des états financiers consolidés au 30 Juin 2021. En effet, ces derniers font état d’une quasi stagnation du chiffre d’affaires à 326 MD et d’une chute du résultat net part du groupe de 43% à 13,3 MD.