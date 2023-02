La CAF rejette la requête de l’Espérance ST d’affronter El Merrikh en présence de ses supporters « viragistes »

La Confédération africaine de football (CAF) a rejeté la requête de l’Espérance sportive de Tunis de pouvoir disputer la première journée aller de la phase de poules en Ligue des champions d’Afrique, face à El Merrikh du Soudan (samedi 11 février), en présence de ses supporters du virage Sud.

Le comité directeur des sang et or avait envoyé une correspondance à la CAF, lui demandant une autorisation spéciale pour que son public puisse assister au premier match face à Al Merrikh dans le virage sud en attendant que les autorités compétentes préparent les chaises avant le match contre le Zamalek.

Ledit comité avait, également, demandé au président de la Fédération tunisienne de football d’intervenir auprès de la CAF pour répondre à cette demande. Pour rappel, la CAF avait informé le club sang et or de la fermeture des virages nord et sud du stade de Radès à cause de l’absence de chaises. L’Espérance a appelé les autorités concernées, notamment la Direction de la Cité Sportive Nationale, à pallier au plus vite ce problème pour ne pas priver l’équipe d’environ 30 000 supporters lors de ses matches continentaux. L’Espérance de Tunis disputera la phase de poules de la Ligue des champions au sein du groupe D, aux côtés du Zamalek d’Egypte, du CR Belouizdad d’Algérie et d’Al Merrikh du Soudan.

