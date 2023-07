La Cédéao envoie Patrice Talon en mission auprès des juntes en Guinée, Mali et Burkina Faso

Le nouveau président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) Bola Tinubu a reçu mardi 18 juillet au Nigeria ses homologues béninois Patrice Talon et bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. Au Bénin, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Bakari, livre ce mercredi 19 juillet des détails sur les résolutions de ce mini-sommet qui s’est tenu hier à Abuja.

Deux décisions ont été prises sur lesquelles le ministre des Affaires étrangères béninois, Olushegun Bakari, en a dit un peu plus ce mercredi matin, face à la presse. La première est une mission du président Patrice Talon auprès de ses trois homologues de transition dans la région : le Burkina Faso, le Mali, et la Guinée. Il va rencontrer les trois chefs de transition de ces trois pays, Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et Ibrahim Traoré.

Cette mission est pensée « pour renouer le dialogue au niveau présidentiel », a affirmé le ministre des Affaires étrangères béninois, Olushegun Bakari. Même si à ce jour, aucune indication sur la date pour le premier voyage, la première destination, ou la durée de la mission n’a été communiqué, les contacts sont déjà en cours, selon le chef de la diplomatie béninoise.