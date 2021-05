La Cédéao suspend le Mali de l’organisation après la prise de pouvoir du colonel Goïta

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a décidé de suspendre le Mali de ses institutions après la nomination du colonel Goïta à la présidence du pays. L’organisation explique condamner «fermement le récent coup d’Etat».

- Publicité-

Les chefs d’Etat ouest-africains ont pris cette décision le 30 mai au Ghana après un double coup d’Etat militaire, qu’ils ont condamné tout en se gardant d’imposer d’autres sanctions. Les présidents des 15 pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ou leurs représentants «condamnent fermement le récent coup d’Etat» et, «après de longues discussions […] décident de suspendre le Mali des institutions de la Cédéao», est-il expliqué dans le communiqué final de ce sommet extraordinaire à Accra.

Ils réclament la nomination «immédiate» d’un «nouveau» Premier ministre issu de la société civile et «exigent» la libération «immédiate» des anciens président et Premier ministre de transition, arrêtés le 24 mai et écartés du pouvoir avant que le colonel Assimi Goïta ne soit déclaré président le 28 mai. Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, mais sont assignés à résidence, selon la Cédéao. Elle réaffirme la nécessité que la transition ouverte après le premier coup d’Etat d’août 2020 et censée ramener les civils au pouvoir soit limitée à 18 mois, et que des élections générales aient lieu comme prévu en février 2022.