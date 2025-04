La cheffe du Gouvernement préside un conseil ministériel consacré à l’examen du Plan de développement 2026-2030

La cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel consacré à l’examen du Plan de développement 2026-2030.D’après un communiqué, publié par la présidence du Gouvernement, le Plan du développement 2026- 2030 se base sur une nouvelle méthodologie, laquelle repose sur une planification progressive dans le cadre de l’unité de l’État. La conception du Plan se fera, dans ce cadre, à l’échelle régionale, puis locale, et nationale, ce qui est en mesure de réaliser une intégration économique et sociale globale et équitable.Ladite approche permettra, ainsi, d’assurer le suivi du processus de planification aux niveaux local et régional, de concevoir des politiques et des programmes (locaux, régionaux, sectoriels, nationaux) en fonction de leur priorité et de leur niveau de faisabilité, et d’élaborer des plans de développement régionaux en fonction de la nouvelle division territoriale.Elle favorisera, aussi, d’adopter un système intégré pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets, d’assurer la cohérence des approches de développement, et de garantir l’efficience de la méthodologie de propositions de projets d’investissement.A l’issue de la réunion, le Conseil a recommandé de faire impliquer toutes les structures publiques intervenantes dans l’effort d’accompagnement, tout au long du processus d’élaboration du Plan de développement.Il a été recommandé, en outre, de préparer un programme de formation au profit des conseils locaux, des conseils régionaux et des conseils de districts, ainsi que de suivre le niveau d’avancement au niveau de l’élaboration du Plan de développement et de veiller à surmonter les difficultés qui peuvent entraver le travail des conseils locaux, régionaux et provinciaux.La cheffe du Gouvernement a souligné, à cette occasion, que le nouveau Plan de développement concrétise les principes de la Constitution relatifs à l’instauration d’un développement réel, global et équitable.Elle a estimé, également, que ce plan incarne la vision du président de la République, Kais Saied, qui accorde un rôle central aux conseils locaux, régionaux et de districts, ainsi qu’au Conseil national des régions et des districts (CNRD) dans la planification et l’élaboration des projets économiques futurs.

