La Chine est-elle une solide alternative pour la Tunisie ?

On n’a pas fini de conjecturer sur l’alternative dont parlait le président de la République, Kais Saied , en tant qu’ ersatz pour le Fonds monétaire international et ses prêts distillés au compte-gouttes et au prix de réformes à tout le moins « douloureuses ».

Maints scénarios sont envisageables, dont un partenariat poussé, voire une alliance avec les deux « superpuissances », la Chine et la Russie, elles-mêmes membres du groupe BRICS, aux côtés de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud.

C’est donc la Chine qui prend rang de pays sur lequel la Tunisie pourrait jeter son dévolu en tant que substitut à ses partenaires majeurs, notamment ceux de l’Union européenne et les Etats-Unis. D’autant que Pékin a été la cheville ouvrière de l’accord de réconciliation entre l’Arabie saoudite et l’Iran, ce qui a renforcé les inquiétudes de la communauté internationale quant à sa présence croissante dans le monde arabe, relève le Washington Institute. Et bien que la priorité de la Chine demeure les pays du Golfe, elle a également cherché à étendre son empreinte en Afrique du Nord et au Levant.

La Tunisie est un cas d’espèce, souligne le think tank. D’une part, elle illustre la raison pour laquelle l’influence réelle de la Chine dans la région ne doit pas être surestimée. D’autre part, la stratégie globale de Pékin met en évidence les risques de laisser la situation démocratique et économique de la Tunisie se détériorer davantage. À l’heure où l’influence des États-Unis à Tunis semble s’affaiblir rapidement, l’expérience de la Chine dans ce pays est riche d’enseignements.

La Tunisie a été l’un des premiers pays arabes à établir des liens économiques avec la République populaire de Chine, mais le dernier du Maghreb à la reconnaître.

Toutefois, la position géographique de la Tunisie au beau centre de la rive sud-méditerranéenne, avec un accès aux marchés européens et africains et à proximité de routes maritimes vitales, en fait un partenaire précieux pour la Chine. Ce fait a incité Pékin à inclure la Tunisie dans son initiative « Belt and Road » (BRI). La Chine affirme aborder le partenariat avec deux grands principes à l’esprit : la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie et l’opportunisme sans entrave. Ces deux principes sont censés contraster avec l’approche occidentale en offrant une prise de décision plus directe et plus rapide, ainsi qu’une main-d’œuvre et un financement à faible coût. Pékin a également montré son empressement à investir dans des projets d’infrastructure à grande échelle en Tunisie, mais ceux-ci restent pour l’instant largement hypothétiques.

La présence concrète de Pékin en Tunisie s’est jusqu’à présent largement limitée à des projets symboliques. Certaines statistiques brossent un tableau flatteur à première vue – par exemple, la Chine était le troisième fournisseur de biens de consommation de la Tunisie en 2021, avec des importations annuelles atteignant 2,2 milliards de dollars cette année-là. Pourtant, la Chine n’occupe que la trente-cinquième place sur la liste des pays investissant activement en Tunisie. Seule une douzaine de ses entreprises y étaient actives en 2020, pour un montant d’investissement de 34 millions de dollars – une somme minuscule comparée à celle de la France, premier investisseur en Tunisie, avec 2,4 milliards de dollars cette année-là.

Obstacles aux investissements

Certains des obstacles aux investissements et aux projets d’infrastructure chinois sont similaires à ceux rencontrés par les donateurs et les investisseurs occidentaux. La corruption reste un problème majeur et la Tunisie ne dispose pas non plus d’un cadre juridique pour les partenariats public-privé. Ce dernier facteur est un obstacle direct à la pleine mise en œuvre du mémorandum BRI de la Tunisie avec Pékin, sans parler des projets d’investissement occidentaux tels que le Global Gateway de l’Union européenne, indique The Washington Institute.

Pour cette raison et d’autres encore, les grands projets d’infrastructure pour lesquels la Chine est connue dans d’autres pays ne se sont pas encore concrétisés en Tunisie, à l’exception d’un nombre modeste d’initiatives à haute visibilité. Les investissements technologiques, un autre secteur qui suscite des inquiétudes en matière de sécurité, ont également connu des résultats mitigés. Le géant chinois de la téléphonie mobile Huawei reste bien placé en Tunisie, avec environ 15 % du marché local des smartphones. Pourtant, les ambitions de Pékin en matière de 5G se sont heurtées au refus des États-Unis et à la forte concurrence de l’Europe. Lors d’un sommet à Djerba en novembre dernier, Tunisie Telecom a mené un test majeur de déploiement de la 5G en partenariat avec la multinationale suédoise Ericsson, ce qui semble donner à l’entreprise européenne une longueur d’avance sur Huawei.

De manière plus générale, l’approfondissement potentiel des relations bilatérales a été entravé par les crises politiques et économiques de la Tunisie au cours des deux dernières années, qui ont sapé la capacité politique et fiscale du gouvernement à poursuivre des initiatives majeures. Pékin est donc à la traîne dans des domaines stratégiques clés tels que la puissance douce, la coopération militaire et l’énergie.

La Tunisie n’a pas encore réalisé tout le potentiel de ses relations avec la Chine. Malgré ses promesses de flexibilité et de non-ingérence, Pékin n’a pas été épargné par les défis à relever pour mener à bien ses activités dans le pays. Le partenariat qui en résulte est insuffisant, même en comparaison avec les voisins de la Tunisie, qui ont connu des niveaux plus élevés d’investissement et de commerce chinois. En particulier, l’Algérie, qui offre les hydrocarbures dont la Chine a besoin et partage une certaine proximité idéologique, a renforcé ses relations bilatérales au fil des ans et a conclu un partenariat stratégique global avec Pékin en 2014. La Chine a également lancé des projets d’investissement massifs au Maroc, tels que le développement de la Cité technologique de Tanger, qui devrait accueillir 200 entreprises chinoises d’ici 2027. Les seuls secteurs où les efforts chinois en Tunisie dépassent ceux observés dans les autres pays du Maghreb sont les médias sociaux et la diplomatie publique, ce qui reflète les principaux obstacles structurels de la Tunisie. Même le président Saied, qui a adopté une rhétorique de plus en plus antioccidentale après son élection en 2019, a évité de faire de la Chine un élément important de sa politique étrangère obscure.

La Chine, prêteur en dernier ressort

En théorie, l’influence chinoise pourrait s’étendre rapidement si la Tunisie fait défaut sur sa dette publique ou s’effondre économiquement. Comme en témoignent certains pays d’Afrique subsaharienne, Pékin a parfois utilisé sa position de prêteur en dernier ressort pour gagner en influence au niveau local. Cependant, des études montrent que la plupart de ces renflouements massifs ont eu lieu dans des pays où la Chine est déjà fortement investie, ce qui n’est pas le cas de la Tunisie. En outre, Pékin a publiquement exhorté le gouvernement tunisien à travailler avec le FMI pour obtenir un prêt qui est en attente depuis octobre, ce qui suggère qu’il préfère ne pas agir en tant que prêteur d’urgence dans ce cas.

Les États-Unis sont un partenaire de longue date de la Tunisie et peuvent donc contribuer à son développement en continuant à se concentrer sur le rétablissement de la démocratie et de la stabilité économique à long terme, estime le groupe de réflexion. Comme le montre l’offre 5G d’Ericsson, l’un des meilleurs moyens pour les États-Unis et l’Europe de concurrencer la Chine est d’offrir des alternatives dans les secteurs où les incursions de Pékin sont les plus problématiques. Dans d’autres cas, les acteurs occidentaux devraient essayer de compléter les investissements chinois et se concentrer sur des secteurs dans lesquels ils sont plus compétitifs, comme le secteur des services.