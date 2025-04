La Commission de l’éducation et de la formation professionnelle auditionne le ministre de l’emploi

La Commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport au parlement a auditionné ce vendredi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, sur la situation du secteur et les programmes futurs du département.

A cette occasion, Chaoued a souligné que la réforme de la formation professionnelle de base et continue, le développement des programmes de l’emploi, de la formation complémentaire et de la réinsertion, ainsi que la promotion des sociétés communautaires figurent dans la liste des priorités du département pour la période à venir.

Il a mis en lumière les points forts du système, notamment un taux élevé d’intégration dans le marché du travail, tout en relevant des faiblesses telles que l’absence de vision unifiée, le manque d’adaptation aux besoins évolutifs du marché et un cadre juridique obsolète.

Parmi les réformes envisagées figurent la révision du cadre juridique et la création du Conseil supérieur de l’éducation et de la formation, destiné à mieux coordonner les politiques publiques entre les différents ministères concernés.

Le ministre a également présenté des mesures pour dynamiser l’emploi, notamment par le biais du renforcement du partenariat international, de la modernisation des services de placement et de la mise à jour de la stratégie nationale de l’emploi. Il a précisé que 177 sociétés communautaires ont été créées à ce jour dont 40 sociétés régionales et 137 sociétés locales.

Pour leur part, les députés ont appelé à une réforme du système de formation, à la création d’un baccalauréat professionnel, à l’introduction de nouvelles spécialités de formation liées à l’économie verte et aux énergies renouvelables, et à la mise en application de l’article 82 de la loi de finances 2025 pour le recrutement des diplômés au chômage depuis plus de dix ans.

