La Compagnie Internationale de Leasing habilitée à émettre un emprunt obligataire

La Compagnie Internationale de Leasing (CIL) vient d’obtenir le visa du Conseil du marché financier (CMF) pour l’émission et à l’admission au marché obligataire de la cote de la bourse de l’emprunt obligataire de 10 000 000 dinars susceptible d’être porté à un maximum 15 000 000 dinars émis par Appel Public à l’Epargne avec option de remboursement anticipé par le souscripteur.

Selon une note publiée, mardi, par le CMF, les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 10 avril 2020 et clôturées au plus tard le 5 juin 2020. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximal de l’émission (15 000 000 DT) est intégralement souscrit.

Et d’ajouter que les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 150 000 obligations. En cas de placement d’un montant inférieur à 10 000 000 dinars, à la date de clôture de la période de souscription, soit le 5 juin 2020, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 8 juillet 2020, avec maintien des dates uniques de jouissance en intérêts.

D’après la note, l’agence de notation Fitch Ratings a attribué, sur l’échelle nationale, la note ‘BBB-(tun)’ à la présente émission de la CIL en date du 19 mars 2020.

Et de rappeler que l’agence de notation Fitch Ratings a noté CIL, en date du 24 juin 2019, ‘BBB-(tun)’ à long terme avec perspective d’avenir stable et ‘F3 (tun)’ à court terme.