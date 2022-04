La Conect appelle le gouvernement à appliquer les mesures d’urgence économique

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) a appelé mardi, le gouvernement à appliquer les mesures d’urgence économique décrétées le 1er avril dernier par le ministère de l’Economie.

Elle a salué dans un communiqué, ces mesures qui sont de nature « à rétablir la confiance avec les opérateurs économiques dans un contexte marqué par la baisse de l’investissement et l’augmentation du taux de chômage ».

Elle a, par ailleurs, appelé à la nécessité de publier les textes d’application des lois relatives à l’économie sociale et solidaire, au financement participatif et à l’auto-entrepreneuriat et de lever les freins entravant le développement du secteur des énergies renouvelables.

La confédération a également, jugé indispensable de mettre en place les mécanismes nécessaires afin de développer le secteur du transport et d’améliorer la compétitivité du secteur du textile industriel afin qu’il puisse créer de la richesse.

Le ministre de l’Économie et de la planification Samir Saied avait annoncé, lors d’une conférence de presse tenue le 1er avril dernier , à Tunis, des « mesures urgentes » visant à relancer l’économie nationale, regagner progressivement la confiance des opérateurs économiques et protéger le tissu institutionnel.

Ces mesures s’articulent autour de quatre principaux axes, dont le 1er « Soutenir la trésorerie et l’accès au financement des entreprises » prévoit notamment la création d’une ligne de financement de 200 MDT pour souscrire aux fonds d’investissement dédiés aux PME, d’une autre ligne mezzanine « Recovery » de 50 MD pour la relance post restructuration des PME ainsi que l’augmentation de 100 MD de la ligne de dotation de soutien à la restructuration financière des PME, et la création d’une ligne de financement pour l’innovation-Digitalisation-Economie verte et Circulaire.



Le 2ème Axe, » Redynamiser l’investissement dans les secteurs porteurs », cible à assurer un parcours 100% digital au profit des investisseurs, lancer tous les projets E-Gov déjà identifiés dans la stratégie « Tunisie Digitale », accélérer et étoffer les projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables et améliorer les services dans le port de Rades.

Le 3ème Axe, « Faciliter la règlementation des affaires » concerne la révision de l’article 96 du code pénal et l’étude de la promulgation d’une amnistie de change concomitamment avec la révision du code des changes outre la publication des textes d’application relatifs au « Crowdfunding », à la loi de l’ESS, et à la loi de l’auto entrepreneur.



Le 4ème Axe, » Simplifier les procédures et promouvoir les exportations » vise a créer la société foncière internationale de Tunisie (SOFIT), rénover le service « SOS export » et digitaliser 3 procédures de commerce extérieur via la plateforme TradeNet gérée par Tunisie TradeNet « TTN » .