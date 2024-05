Tunisie-UE : Des contrats seront signés les 12 et 13 juin 2024

Le responsable du développement économique à la délégation de l’Union européenne en Tunisie, Marco Stella a souligné, jeudi, dans une déclaration à l’agence TAP, que la conférence tuniso- européenne sur les investissements, prévue les 12 et 13 juin 2024, à Tunis, attirera des investisseurs européens.

« Lors de cette conférence plusieurs contrats seront signés pour renforcer le partenariat tuniso-européen, dont une ligne de crédit d’appui aux PME financée par l’UE et la banque européenne d’investissement (environ 150 millions euros) et l’Agence française de développement (AFD) (environ 70 millions d’euros) outre l’appui à la finalisation de l’autoroute Sfax-Kasserine qui pourrait promouvoir l’investissement dans ces régions », a-t-il dit, en marge d’un atelier organisé à Tunis sous le thème « favoriser la création d’emplois par l’entrepreneuriat inclusif dans les pays du Sud et de l’Est de la méditerranée ».

Le responsable a réaffirmé l’engagement de l’UE à continuer à fournir un appui technique et financier à toutes les initiatives visant la promotion de l’entrepreneuriat et la création d’emplois durables, soulignant l’importance de créer des liens entre les pays de la Méditerranée et l’UE pour trouver des solutions communes en vue de promouvoir l’emploi durable notamment, en faveur des jeunes et des femmes.

Par ailleurs, l’objectif principal de l’Initiative régionale Equipe-Europe ou « Team Europe » (TEI) est de répondre aux défis pressants du chômage notamment chez les jeunes et les femmes des pays du Sud et de l’Est de la méditerranée, a-t-il enchainé.

L’Équipe Europe réunit, les États membres de l’UE et leurs agences de mise en œuvre et banques publiques de développement, ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Elle est devenue l’instrument de financement de la coopération internationale de l’UE de 2021 à 2027.

L’atelier sur la création d’emplois par l’entrepreneuriat inclusif dans les pays du Sud et de l’Est de la méditerranée est co-organisé par le Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques (FEMISE), l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises (Businessmed).