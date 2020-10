La coordination du sit-in d’El Kamour est en train de consulter les différentes parties pour évaluer l’accord approuvé lors des négociations avec la délégation gouvernementale

» La coordination du sit-in d’El Kamour est en train de consulter les différentes parties pour évaluer l’accord approuvé lors des négociations entre la délégation gouvernementale et les représentants de la région de Tataouine « , a affirmé le coordinateur général du sit-in, Dhaou El-Ghoul.

Dans une déclaration au correspondant de TAP dans la région, il a évoqué certaines lacunes non mentionnées dans l’accord, ajoutant que » la coordination tiendra, demain mardi, une réunion élargie avec ses partenaires à l’issue de laquelle (réunion) la décision finale concernant cet accord sera annoncée « .

Cette réaction intervient suite à un communiqué publié, lundi, par le gouvernorat de Tataouine, après avoir reçu une correspondance adressée par la présidence du gouvernement, à propos des négociations engagées durant une semaine pour la concrétisation de l’accord d’El Kamour, signé le 16 juin 2017.

Composé de cinq pages, le communiqué a annoncé le recrutement de 1000 personnes dans la société d’Environnement, de Plantation et de Jardinage, dans un délai d’une semaine à compter de la date de reprise de la production.

Il s’agit, également, du paiement des salaires dus des agents et cadres de la société, dans un délai d’un mois, à compter de la reprise de la production.

Les différentes parties ont convenues aussi de l’approbation des augmentations salariales générales des agents et cadres, qui seront décaissées, à partir du mois d’octobre en cours, à condition que l’effet rétroactif des augmentations soit décaissé, à partir du mois de janvier 2021, outre l’engagement du gouvernement à fournir les enveloppes nécessaires, dans les délais, pour couvrir les salaires.

Concernant la société du Sud des services, il a été convenu de régulariser les salaires et les primes des agents et cadres de la société, avant la fin du mois de novembre 2020, la nomination d’un directeur général par le conseil d’administration de la société et la levée du capital de l’entreprise conformément à un plan d’affaires approuvé, dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois, à compter de la date de nomination du directeur général.

Selon la même source, les contrats avec les compagnies pétrolières devront être prolongés et signés, tout en accordant la priorité aux nouveaux contrats, pour une période de cinq ans, renouvelable.

Il s’agit, d’autre part, d’allouer un montant de 80 millions de dinars au fonds de développement et d’investissement. Cette somme sera décaissée dans le cadre du programme de la responsabilité sociétale et dont l’exécution est conditionnée par la continuité de la production.

S’agissant du quatrième point du communiqué, il évoque l’emploi dans les compagnies pétrolières et celles opérant au Sahara, un point qui n’a pas abouti à un accord.

Le gouvernement propose 155 emplois permanents et 837 contrats de travail d’une durée déterminée qui prennent fin à l’achèvement des projets, et ce, sur trois ans, soit de 2020 à 2023.

Selon le même communiqué, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance d’appuyer le tissue économique dans la région, et ce à travers la création de sociétés à participation publique capables de créer de l’emploi dans plusieurs secteurs.

La société tuniso-italienne d’exploitation pétrolière s’engage à charger un bureau d’études spécialisé d’élaborer des études détaillées sur la création de ces entreprises. Il s’agit également de charger une commission présidée par l’inspecteur régional de travail d’assurer le suivi du degré d’engagement des sociétés à respecter le code de travail, dans l’objectif de mettre un terme aux contrats de travail précaires.

Le gouvernement s’engage, pour sa part, à créer mille emplois à travers des projets financés par des crédits accordés par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) , la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) et les associations de microcrédits en partenariat avec les programmes de Responsabilité sociétale.

Le même document inclut l’engament du gouvernement de ne pas poursuivre tous ce qui a un rapport avec des manifestations pacifiques, tandis que la délégation représentant la région de Tataouine s’engage à lever toutes les formes de sit-in et à ne pas laisser les richesses nationales tributaires des manifestations ou des mouvements sociaux.