El Kamour : La fermeture de la vanne de pompage coûte à la Tunisie 800 MDT

Lors d’une interview accordée à la télévision tunisienne, dimanche soir, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a indiqué que «la fermeture de la vanne de pompage du pétrole à El Kamour coûte à la Tunisie 800 millions de dinars.», rapporte Shems fm.

- Publicité-

Il n’est plus question de protester de cette manière.Il n’est plus question de fermer une vanne ou n’importe quelle autre source de production.»a-t-il ajouté.

Mechichi a ajouté dans ce contexte, que les négociations avec la coordination d’El Kamour sont parvenues à réaliser plusieurs points.

«Le travail dans les sociétés d’environnement n’est pas le modèle économique qu’on souhaite à nos concitoyens à Tataouine. On veut un modèle générateur de profits.»a-t-il déclaré.