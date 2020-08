La COVID 19 et la santé sexuelle de la femme en débat le 07 août au siège de l’ONFP

La « COVID 19 et santé sexuelle de la femme », tel est le thème d’une table ronde qui sera organisée le 07 août prochain par l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) dans son siège à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la femme.

Selon un communiqué publié lundi par l’ONFP, la table ronde sera marquée par la participation du Pr. Rym GHACHEM, Cheffe de service de psychiatrie à l’hôpital RAZI qui présentera une communication relative aux effets de la Covid 19 sur l’équilibre psychologique de la femme et des enfants », ainsi que Mme. Najet JAOUADI, Directrice générale des droits de l’homme au ministère de l’intérieur, qui apportera un éclairage sur la violence familiale pendant la période de confinement.

« L’expérience de l’Unité d’urgence médico-judiciaire pour la prise en charge des femmes victimes de violence sexuelle (INJED) en période de covid19 » sera, également, le thème d’une autre communication animée par Mme. Aida NAFFATI, psychologue à l’unité INJED.

« L’accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction offerts par l’ONFP pendant le confinement » fera l’objet d’une communication présentée par M. Mohsen HASSEN, Délégué régional de la famille et de la population de La Manouba.