La crise touche le secteur du meuble et de l’ameublement

La spirale de la hausse des prix consécutive à l’augmentation des coûts de production et des cours mondiaux des matières premières a frappé durement le secteur du meuble et de l’ameublement en Tunisie, selon un reportage diffusé, dimanche 4 décembre, par le première chaine de la Télévision tunisienne, dans l’édition de son journal de 17 heures, à l’occasion d’un Salon tenu à Monastir.

De nombreux citoyens se sont plaints de la hausse des prix de vente des articles au public. Une dame a noté qu’au vu de la situation générale, c’est déjà bien de pouvoir couvrir les besoins nécessaires pour chercher à acheter des meubles à ces prix.

Les industriels et les fabricants du secteur ont signalé le peu de visiteurs et la régression notable des achats, attribuant la hausse des prix de vente de leurs produits au public à l’augmentation des coûts de production consécutive à la flambée des cours des matières premières. Ils ont réclamé l’intervention des autorités pour aider le secteur à affronter la crise, réclamant plus particulièrement la lutte contre la contrebande et des mesures pour favoriser les exportations notamment vers la Libye.