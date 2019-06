La Croatie réagit, la Russie s’offre un festival

La Croatie, finaliste malheureuse du dernier mondial russe s’est remise sur les bons rails après 1 victoire et 1 défaite lors des 2 premiers matchs du Groupe E.

Le Ballon d’Or Modric et ses partenaires se sont imposés 2-1 à domicile contre le Pays de Galles et prennent la 2e place de leur poule. Lawrence a marqué contre son camp (17e), avant que Perisic n’amplifie l’avantage à la 48e. Les Gallois réduisent l’écart à 13 minutes de la fin et mettent la pression mais perdent ce match.

Ils manquent l’occasion de passer devant leur adversaire du soir. La Russie a littéralement surclassé Saint-Marin (211e nation au classement FIFA), 9-0 dans la Mordovia Arena de Saransk. La sélection russe est 2e juste derrière la Belgique, à égalité de points (6) avec l’Ecosse.

L’Arménie l’a emporté tranquillement contre le Liechtenstein, 3-0 et récolte ses premiers points après 2 défaites. La Finlande domine la Bosnie-Herzégovine 2-0 et l’Irlande du Nord gagne 2-1 en Estonie.