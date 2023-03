La CTN doit 70,7 MDT à ses fournisseurs et 4,9 MDT aux caisses sociales

Depuis sa création en 1959. La CTN a mis en place plusieurs missions stratégiques qui lui ont permis au fils des années, l’édification d’un pavillon national bénéficiant aujourd’hui d’une renommée et d’une notoriété internationale avec un capital de 126 MDT.

ET dès la lecture du rapport du ministère tunisien des Finances (MTF) sur l’endettement de cette entreprise publique de transport maritime, on se rend compte que cette entreprise est plus qu’en difficultés.

Endettée envers tous …

En effet, son endettement global de 291,9 MDT représenterait presque trois fois son capital. L’entreprise est donc théoriquement en danger, et on ne sait pas si ses commissaires aux comptes ont fait leur devoir d’alerter les actionnaires sur ces dérapages de la CTN. A cela, il faut ajouter que l’entreprise est déficitaire !

Selon le rapport du MTF, en effet, le transporteur maritime public devrait être déficitaire de 7,1 MDT en 2021. Une perte qui intervenait après une baisse de … 1938,7 % de son résultat en 2020, en comparaison avec 2019, à cause notamment de la chute de 38,3 MDT de son résultat d’exploitation, et d’une hausse de 21,8 MDT de ses charges financières. Le déficit de 2021 cachait en fait une amélioration de 88,8 %, suite à une hausse de son résultat d’exploitation d’un volume financier de 55,6 MDT. « Mais le résultat reste négatif, et en-deçà de ce qui est demandé », estime le MTF.

Le rapport ne le dit pas ainsi, mais en 2021, la masse salariale de la CTN (67,5 MDT, ou un salaire moyen annuel brut 64.102 DT par agent) représentait presque 13,5 % de ses revenus d’exploitation (500,4 MDT), ce qui ne laissait que 17,4 MDT en résultat d’exploitation, et un déficit de 7,1 MDT. Cela, sans compter le résultat reporté, négatif de 186,5 MDT, et des capitaux propres avant réserves de -83,9 MDT.

… Caisses et fournisseurs compris !

Et c’est certainement tout cet état des lieux qui fait l’objet d’une Omerta généralisée, qui explique que la CTN soit assez lourdement endettée, notamment envers ses fournisseurs qu’elle met ainsi en difficultés, tout comme les caisses sociales dans lesquelles ses employés cotisent.

Le MTF fait en effet état d’une dette de 22,9 MDT de la CTN envers l’Etat, sans expliquer en quoi cela consiste, de 112,2 MDT de dette envers les banques tunisiennes, de 82,4 MDT envers les entreprises publiques (peut-être Steg, et SNDP surtout), de 4,9 MDT pour les caisses sociales, et de 70,7 MDT envers ses fournisseurs !

Un salaire annuel moyen brut de 55,5 mille DT chez l’Office des ports

Toujours dans le domaine maritime, l’OMMP (Office de la marine marchande et des ports), comptait 1261 employés en 2021, avec une masse salariale de 70 MDT. La même année, cet office réalisait un résultat net de 78 MDT, en hausse de 60,5 % par rapport à 2020. Ses charges financières avaient augmenté de 18,2 MDT, mais la hausse de 45 MDT de son résultat d’exploitation avait couvert.

Il n’en reste pas moins vrai que l’OMMP traînerait une dette (Impôts et taxes) de 3,6 MDT à fin 2022, de 0,5 MDT pour les caisses sociales. Le MTF ajoute que toute cette dette sera payée dans les délais.