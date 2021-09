La Douane décriée mais décidée à sévir!

Bras séculier de l’Etat pour lui procurer les ressources dont son trésor a constamment besoin, il s’attache à la Douane des missions si « ingrates » que bien des vis-à-vis ne se font pas faute de les décrier. A fortiori ceux qu’elle a vocation à pourchasser, en tête desquels les contrebandiers soupçonnés de « financer des campagnes de diffamation à répétition orchestrées à travers des mouvements et des déclarations irresponsables d’éléments au sein de l’administration même », déplore la Douane de la manière la plus officielle.

En effet, dans un communiqué, l’Administration générale des douanes a estimé que les campagnes de diffamation contre la douane tunisienne et son directeur général, inspirées par les intérêts des réseaux de contrebande et de blanchiment d’argent visent à empêcher l’accès à leurs terriers mafieux », et ce dans la foulée des récents succès qui ont été réalisés par les douaniers dans différents endroits du pays, au cours des dernières semaines.

En fait, ce qui se passe ne peut que témoigner de la mobilisation des gangs de contrebandiers, de la corruption financière en particulier et des ennemis du pays à semer la zizanie dans l’administration générale des douanes, ses dirigeants et ses collaborateurs, explique-t-elle. Le but étant d’ empêcher lzs douaniers d’aligner les coups de filets, de pousser l’économie nationale vers l’effondrement et de nuire à la stabilité de l’État.

L’administration générale des douanes se fait un point d’honneur de faire savoir que les résultats qu’elle a obtenus se sont inscrits sur un trend manifestement haussier sur la base d’un plan de travail bien défini visant à faire progresser les performances de l’institution.

Une moisson remarquable et inédite !

Et pour cause, au cours des sept premiers mois de 2021, le compteur de la Douane marquait 4700 millions de dinars, un taux de développement positif estimé à 19% par rapport à la même période de l’année 2020.

Une somme de 85,4 millions de dinars a été engrangée au titre des amendes, soit une évolution positive, estimée à 119%, en plus de 5 millions de dinars au titre d’arriérés récupérés.

En outre, la valeur des marchandises de contrebande saisies par les unités de puissance publique s’est élevée à 180 millions de dinars, outre la saisie d’environ 13 millions de dinars de devise et de monnaie tunisienne de contrebande au cours des trois dernières semaines, ainsi que la saisie de grandes quantités de substances stupéfiantes sous forme de 383 000 comprimés de stupéfiants et 27 kg de cannabis et de marijuana et 18,2 kg de cocaïne.

Le système de saisies douanières a également connu une évolution remarquable depuis 2018, à travers l’intensification des ventes aux enchères des marchandises déposées et saisies dans tous les bureaux des douanes afin de collecter des ressources financières supplémentaires pour le trésor de l’Etat.

D’autre part, les services des douanes n’ont pas négligé le volet social auquel ils attachent une extrême importance. En fait, une partie de ces biens est transférée au profit de l’Union tunisienne pour la solidarité sociale, qui se charge de les distribuer aux familles à faibles revenus, aux groupes sociaux vulnérables et aux parties touchées par les catastrophes naturelles.

La valeur des biens qui ont été vendus aux enchères au cours des trois dernières années s’élevaient à environ 228 millions de dinars, qui ont été injectés au trésor public tunisien.

Quant aux services publics de l’Etat et les services de la solidarité sociale, ils ont bénéficié au cours du premier semestre 2021 de saisies dont la valeur a été estimée à près de 24 millions de dinars.

Malgré toutes les tentatives visant à semer la discorde dans le travail du corps des douanes et à nuire aux efforts de lutte contre la contrebande et toutes les formes de criminalité organisée, les douanes tunisiennes gardent le cap de la préservation de l’économie nationale, contribuant à protéger la sécurité et la stabilité du pays, comme le leur commande le devoir national.