Tentative de contrebande de médicaments, déjouée par la Douane libyenne

La Douane libyenne a annoncé avoir a saisi de grandes quantités de médicaments de contrebande au point de passage frontalier de Wazen avec la Tunisie.

Selon un communiqué, cité par The Libya Herald, les douaniers ont appréhendé mercredi un citoyen libyen qui arrivait de Tunisie à bord d’un véhicule privé chargé de médicaments de contrebande.

Le communiqué salue « l’action rapide » des douaniers, soulignant leur rôle essentiel dans la sauvegarde de la sécurité alimentaire et pharmaceutique du pays.

La contrebande entre la Libye et la Tunisie reste un problème majeur, qui a conduit le ministère libyen de l’intérieur à fermer le poste frontière de Ras Jdir avec la Tunisie depuis le mois d’avril. Cette décision vise à permettre le déploiement de forces de sécurité spécialisées après que des affrontements ont éclaté entre un groupe stationné et un autre assigné par le ministère, explique la même source.

- Publicité-