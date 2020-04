La FIfa n’exclut n’exclut pas une troisième période des transferts

James Kitching, directeur de la réglementation du football de la FIFA, a déclaré que l’instance réfléchissait à ouvrir exceptionnellement une troisième fenêtre pour les transferts. “Ce que nous pourrions voir dans la crise maintenant, c’est que les associations ouvrent une troisième fenêtre de transfert supplémentaire ” a-t-il déclaré samedi soir dans l’émission de la chaine allemande ARD ” Sportschau “.

Kitching explique que la FIFA souhaiterait faire preuve de souplesse pour adapter les périodes de mercato aux calendriers européens.

La FIFA a récemment publié diverses recommandations et directives concernant les transferts et les contrats dans le cadre de la crise du coronavirus. L’instance internationale a recommandé l’adaptation des contrats à la situation actuelle. Cela permettrait de rallonger jusqu’à l’issue de la saison les contrats arrivant à échéance au 30 juin. Les transferts pourront alors avoir lieu une fois la saison terminée. ” Nous devons reconnaître que le droit du travail et l’autonomie des clubs et des joueurs sont toujours prioritaires “, a ajouté James Kitching.