La FIFA retire trois points au CAB

La Fédération tunisienne de football a annoncé lundi soir le retrait de trois points au Club athlétique bizertin (CAB) du classement général de Ligue 1 en application d’une sanction de la FIFA consécutive à une plainte d’une association sportive camerounaise qui réclame la prime du transfert du joueur Fabrice Raymond Fosso.

La FIFA avait sommé la formation tunisienne de rembourser 20.400 euros plus les intérêts à l’association de “soutien de l’enseignement de la jeunesse et du sport” dans un délai de trente jours sous peine de retrait de trois points de son classement en Ligue 1.

La formation tunisienne qui avait écopé d’une sanction similaire la saison dernière de la FIFA occupe la 5e place au classement de Ligue 1 cette saison (34 pts) et décroche après cette sanction à la 6e place (31 pts).