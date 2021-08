La figue de barbarie tunisienne en cosmétique: Le nouveau visage du bio

La demande de cosmétiques naturels et biologiques est en plein essor. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des ingrédients qu’ils appliquent sur leur peau et veulent savoir comment les cosmétiques sont fabriqués et par qui. Rien qu’en Europe, les ventes de cosmétiques naturels et biologiques ont augmenté en moyenne de plus de 7 % par an au cours des cinq dernières années et devraient atteindre 5 milliards d’euros d’ici 2023.

En Tunisie le secteur des cosmétiques naturels signe une croissance significative et contribue au développement socio-économique. Plus de 1 000 hectares sont consacrés à la culture de plantes médicinales et aromatiques. Il existe 187 espèces de plantes aromatiques et médicinales non toxiques, dont 80 sont cultivées de manière intensive. Le pays est actuellement le premier exportateur mondial de néroli et le deuxième exportateur d’huile de romarin. Les exportations d’huile de graines de figue de barbarie ont également enregistré une nette tendance à la hausse en 2020, malgré la crise économique mondiale.

Pour améliorer le partage des connaissances et renforcer l’accès au marché pour les jeunes entrepreneurs du secteur des cosmétiques naturels, deux projets mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) en Tunisie ont uni leurs forces.

Mashrou3i, qui encourage l’esprit d’entreprise chez les jeunes en Tunisie, combine l’expérience de l’ONUDI sur le terrain, qui aide les bénéficiaires à créer et à développer des petites entreprises, ses relations de travail avec des organisations partenaires tunisiennes, et le programme HP LIFE (Learning Initiative for Entrepreneurs), qui consiste en des cours en ligne gratuits couvrant les compétences de base en matière de commerce, d’informatique et d’esprit d’entreprise.

Le projet ONUDI-SECO pour l’accès au marché des produits agroalimentaires typiques (PAMPAT) se concentre sur le développement de chaînes de valeur agro-industrielles, la promotion de labels de qualité liés à l’origine et la mise en œuvre d’un plan de communication et de marketing collectif afin d’assurer la vente de produits régionaux sur les marchés nationaux et internationaux.

L’entrepreneure qui a tapé dans le mille

Le site australien « Mirage News » s’est intéressé à l’expérience d’une jeune entrepreneure du Kef, Safa Ayari, qui est un exemple de celles et ceux qui bénéficient de la collaboration entre Mashrou3i et le projet PAMPAT.

Alors que la beauté naturelle continue de transformer l’industrie mondiale de la beauté, l’huile de graines de figue de barbarie est devenue un ingrédient de soins de la peau très recherché. Cultivée dans plusieurs régions de Tunisie, ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et anti-âge sont à l’origine de la popularité de ce fruit épineux.

En 2021, avec le soutien du coaching commercial de Mashrou3i, Ayari a lancé une marque de cosmétiques spécialisée dans l’huile de graines de figue de barbarie.

Pour aider à positionner la Tunisie comme un pays leader dans la production d’huile de graines de figue de barbarie, le projet PAMPAT a réalisé des essais cliniques et développé des normes et standards nationaux avec l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété industrielle (INNOPRI) pour garantir la qualité.

Après avoir obtenu son diplôme en agronomie, Ayari a étudié les bienfaits des plantes sur le corps et la santé. Plutôt que de se spécialiser dans la production de cosmétiques, elle a choisi de se concentrer sur un produit de niche qu’elle considère comme précurseur dans le secteur des cosmétiques naturels et à fort potentiel en Tunisie grâce à son abondance et sa facilité d’accès sur le territoire.

« L’huile de graines de figue de barbarie a un énorme potentiel dans le secteur des cosmétiques. Elle est très demandée pour ses vertus anti-rides. En Tunisie et à l’international, l’huile de figue de barbarie est désormais considérée comme un élixir de jeunesse. »

Ayari a commencé son parcours entrepreneurial grâce au projet Agripreneur 2.0, avant de lancer progressivement sa production. Lorsqu’elle a rejoint le programme d’accompagnement des start-ups de Mashrou3i, elle a été coachée par des experts qui ont identifié ses besoins, puis l’ont aidée à rédiger le statut juridique de son entreprise.

En 2021, Ayari a bénéficié d’une formation intensive de 20 jours grâce à Mashrou3i, au cours de laquelle elle a appris à produire des cosmétiques naturels, les techniques de saponification et l’extraction d’huiles essentielles, dont l’huile de figue de barbarie…

« Cette formation m’a beaucoup aidée. J’ai appris toutes les techniques d’extraction des huiles essentielles et végétales, et j’ai comblé les lacunes que j’avais dans mes compétences. Grâce à cette formation, j’ai bénéficié d’un accompagnement personnalisé et, grâce à cela, je suis aujourd’hui en mesure de proposer un produit de meilleure qualité. »

En tant qu’agronome, l’ambitieuse entrepreneuse a également développé sa marque avec des produits et compléments alimentaires tels que des boissons drainantes, de la poudre de graines de figues de barbarie et des gelées, qu’elle présente dans certains salons spécialisés et sur les réseaux sociaux.

« Pour l’instant, je commercialise tous mes produits via les réseaux sociaux. Cela me permet de toucher une plus grande catégorie de consommateurs dans d’autres régions de la Tunisie. J’envoie aujourd’hui mes produits du sud au nord du pays. »

Actuellement, la jeune entrepreneuse tente de développer son activité par l’achat de machines de transformation et de production d’huile afin d’augmenter sa productivité. Cela lui permettra également de créer de nouveaux emplois permanents, en plus des emplois saisonniers qu’elle occupe déjà pour la collecte et la transformation des figues de barbarie.

Dans le cadre d’un travail conjoint entre les projets mis en œuvre par l’ONUDI, Ayari bénéficiera également d’une formation et d’un accompagnement sur son intégration dans la chaîne de valeur des figues de barbarie dans le cadre de la deuxième phase du projet PAMPAT.