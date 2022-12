La finance islamique en Tunisie sonde de nouvelles voies, mais n’est pas à l’abri de la crise macroéconomique

La Tunisie est engagée dans un processus long et compliqué de négociations sur un troisième crédit du Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage, dans le contexte d’une dette croissante et d’une diminution des réserves de change, sous l‘effet des pressions inflationnistes induites par une augmentation des prix des matières premières et une dépréciation de la monnaie locale.

Un accord au niveau des services du FMI sur l’accès demandé de 1,9 milliard de dollars US est maintenant en discussion et soumis à la décision du conseil d’administration du FMI en décembre qui en a reporté l’examen à une date ultérieure, probablement en janvier 2023.

Les politiques économiques et les réformes qui seront soutenues par cette nouvelle facilité élargie de 48 mois et d’autres prêts financiers multilatéraux et bilatéraux sont censées atténuer les dommages causés par l’impact direct de la crise du COVID-19 et l’impact indirect de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais Moody’s Investors Service a placé les notes « Caa1 » de la Tunisie en révision pour dégradation, montrant que « une reprise économique à son niveau pré-pandémique n’est pas probable avant 2024 ».

En ce qui concerne le secteur bancaire, l’agence de rating s’attend à ce que les bénéfices restent « faibles » et soient affectés par les turbulences économiques actuelles. De même, elle a estimé que les banques tunisiennes sont parmi les plus vulnérables en Afrique à la guerre Russie-Ukraine par le biais de risques de second ordre. De même, S&P Global Ratings a confirmé que le secteur bancaire dans le cas de la Tunisie est parmi les marchés émergents les plus exposés au stress du financement externe par l’impact indirect de l’échec potentiel des discussions avec le FMI.

Ceci s’inscrit dans un contexte d’expansion continue du secteur de la finance islamique en 2021, mais la crise macroéconomique pourrait affecter les performances des banques islamiques comme des banques conventionnelles, estime une analyse publiée par le site Islamic Finance News (IFN) sous la plume du directeur du contrôle à la DG des Services aux Entreprises de la BCT Mohamed Araar.

Des bénéfices en progression en 2022

On y apprend qu’à la fin de l’exercice 2021, le bénéfice net d’Al Baraka Bank a plus que doublé pour atteindre 36,4 millions TND (11,4 millions USD), après avoir été stable à 16 millions TND (5,01 millions USD) en 2020 et 15 millions TND (4,7 millions USD) en 2019, contre 4,2 millions TND (1,32 million USD) générés en 2018, tandis que le produit net bancaire a augmenté de 37,5 % pour atteindre 137,1 millions TND (42,93 millions USD), mais est resté environ deux fois moins élevé que celui de Zitouna Bank. La combinaison de l’amélioration de la marge bénéficiaire, de la maîtrise des risques et des dépenses opérationnelles a simultanément contribué à cette performance historique.

De même, mais loin de la croissance historique de l’année précédente, le bénéfice net de Zitouna Bank a poursuivi sa progression, de 17% à 60,1 millions TND (18,82 millions USD) contre 51,4 millions TND (16,1 millions USD) en 2020 tandis que le produit net bancaire de la banque a augmenté de 15,2% à 290,8 millions TND (91,06 millions USD) contre 252,4 millions TND (79,04 millions USD), une année auparavant.

Enfin, Wifak International Bank a réalisé son premier bénéfice net de 5,3 millions TND (1,66 million USD) après les pertes cumulées de 7,8 millions TND (2,44 millions USD), 23 millions TND (7,2 millions USD) et 3,8 millions TND (1,19 million USD) subies respectivement en 2020, 2019 et 2018, causées par la poursuite des investissements dans l’ouverture d’agences et le recrutement, et également induites par son coût du risque. La banque a confirmé le signal de reprise grâce à une bien meilleure augmentation de son produit net bancaire de 70% qui s’est établi à 49,7 millions TND (15,56 millions USD).

L’analyse constate que les banques islamiques ont relativement bien performé par rapport à leurs pairs (16 banques ayant jusqu’à présent publié leurs états financiers) qui ont accumulé un bénéfice net de 1,26 milliard TND (394,56 millions USD), enregistrant une amélioration de 22,3% par rapport à 2020, mais les surpassant par rapport à 2019 car leurs pairs sont restés en dessous de 11,8% des bénéfices générés en 2019.

Légère mais constante progression pour Takaful

S’agissant du secteur Takaful, il a poursuivi une expansion légère mais constante et une performance accrue. Ainsi, le bénéfice net de Zitouna Takaful s’est stabilize à 5,6 millions de TND (1,75 million de dollars US) en 2021, après une augmentation de plus de la moitié à 5,4 millions de TND (1,69 million de dollars US) en 2020 et le revenu net Takaful a continué sa progression de 9% à 18,8 millions de TND (5,89 millions de dollars US) contre 17,2 millions de TND (5,39 millions de dollars US) en 2020. Le bénéfice net et le revenu Takaful net d’El Amana Takaful ont augmenté de 21% et 35% à 2,3 millions TND (720 222 USD) et 10,8 millions TND (3,38 millions USD) respectivement, après avoir été stables à 1,9 million TND (594 966 USD) et environ 8 millions TND (2,51 millions USD) en 2020 respectivement. At-Takafulia a commencé à réaliser un bénéfice net de 2 millions TND (626 280 USD) et une augmentation des revenus nets de Takaful qui ont augmenté de 31% à 8,1 millions TND (2,54 millions USD) contre 6,2 millions TND (1,94 millions USD) un an plus tôt.

Les changements dynamiques dans la structure de la finance islamique devraient se poursuivre, comme le montre la tendance 2022 à travers la création de filiales de banques : Al Baraka a créé, en plus du premier fonds commun de placement à risque islamique (FCPR) ATID Fund lancé en mars 2009, sa propre société d’investissement en capital risque (SICAR) Al Baraka SICAR en 2021 suivie de Wifak Bank (WIB) qui a créé El Wifak SICAR en octobre 2022.

Par ailleurs, suite à l’approbation du Comité général des assurances, WIB a également acquis 95,9% du capital de la compagnie d’assurance At-Takafulia. De même, l’établissement de paiement Zitouna Payment, qui a été agréé par la banque centrale en novembre 2021 parmi quatre établissements agréés (le dernier en octobre 2022), a lancé son application de paiement mobile en 2022.

D’autres changements liés à la structure de propriété sont censés aller de l’avant, après que le groupe Hédi Ben Ayed est devenu l’actionnaire de référence en février 2022 en acquérant plus de 30% du capital de WIB, dépassant par conséquent la participation détenue par la Société islamique pour le développement du secteur privé, rappelant les changements dans la structure de propriété de Zitouna Bank en octobre 2018 suivis de l’acquisition de la totalité de sa propriété par le groupe Majda en juillet 2019.