La FIPA organise 2 journées de partenariat tuniso-belge et tuniso-luxembourgeois

Deux journées de partenariat tuniso-belge et tuniso-luxembourgeois dans le secteur des Technologies de l’Information seront organisées, par la représentation de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA -Tunisia) en Belgique, et ce respectivement le 20 Avril 2020 à Bruxelles et le 21 Avril 2020 au Luxembourg.

Ces deux évènements qui s’inscrivent dans le cadre du programme promotionnel de la FIPA pour l’année 2020, auront pour objectif de promouvoir le secteur des TIC en Tunisie, auprès des professionnels belges et Luxembourgeois et de favoriser les opportunités de partenariat entre les sociétés tunisiennes et leurs homologues de ces deux pays.

Les programmes de ces deux évènements organisés en partenariat avec l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers – AWEX- et la Chambre de Commerce Arabo-Belge-Luxembourgeoise- ABLCC, comporteront un séminaire sur le potentiel du secteur des technologies de l’Information, ainsi que des sessions de networking B to B.