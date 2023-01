La France assure « ne pas être en guerre avec la Russie »

La France rappelle que ni elle, ni aucun de ses partenaires, ne sont en guerre contre la Russie, via le ministère français des Affaires étrangères, récusant les propos tenus par Moscou après la décision occidentale d’envoyer des chars lourds à Kiev.

« Nous répondons très clairement que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et aucun de nos partenaires ne l’est », a assuré la porte-parole du Quai d’Orsay Anne-Claire Legendre, lors d’un point de presse.

Le Kremlin avait dénoncé un peu plus tôt ce jeudi « l’engagement direct » des Occidentaux dans le conflit avec cette livraison annoncée de chars allemands et américains. Cette mise au point intervient également après les déclarations de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. « Nous combattons dans une guerre contre la Russie et non entre nous », avait-elle affirmé.