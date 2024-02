La fraude gangrène le secteur de l’assurance

Le directeur général de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance, Hatem Amira, a révélé que les années précédentes ont connu une montée des actes de fraude et des pratiques détournées en matière d’assurance, induisant une augmentation continue du volume des dédommagements et indemnisations qui a atteint plus de 800 millions dinar en 2022.

Dans des déclarations au quotidien Assabah du vendredi 16 février relayées par Radio Diwan FM, le responsable de la FTUSA a expliqué que le coût financier des actes de fraude dépasse 10% du volume des indemnisations. Dans la seule branche de l’assurance auto, le volume des fraudes a atteint 70 millions dinar tandis que des plaintes à ce sujet sont examinées par les tribunaux.

H.Amira a signalé que les risques liés à la numérisation, comme la piraterie et les attaques cybernétiques, outre les fraudes et l’effondrement continuel de la branche de l’assurance auto sont les principales menaces auxquelles fait face le secteur de l’assurance.

Aussi pour combattre la fraude, la FTUSA a mis en place, de concert avec ses partenaires, une structure de lutte contre la fraude.