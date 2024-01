La friperie est à vocation sociale. Des lois obsolète

Le président de la chambre des commerçants de gros des vêtements usagés (friperie), Sahbi Maalaoui, a déclaré que la situation du secteur est difficile, suite à l’accumulation d’anciennes lois qui ne sont plus en phase avec les professionnels, y compris les grossistes et les propriétaires d’usines.

« Tous les facteurs, en plus des récentes décisions rendues par la Direction générale des douanes, sont arbitraires et entravent le travail de toutes les parties », a-t-il déclaré sur Express Fm.

Il a souligné que « les lois de finances ont directement nui à la profession et ont fait que le secteur se dirige vers une mort clinique, en plus de l’existence d’une attaque féroce contre le secteur », ajoutant que « ce dernier est de vocation sociale en premier lieu et qu’il est nécessaire de changer les lois qui sont en vigueur depuis des décennies ».

Il a souligné que « le coût élevé des marchandises rejaillit sur le consommateur citoyen tunisien, et cela nuit également à la profession ».

« Il faut qu’il y ait des lois qui servent le secteur et ceux qui y sont impliqués, le secteur doit être sauvé et une nouvelle vision doit être développée », a-t-il martelé.

