La FTF met cinq bus à la disposition du ministère du transport

La fédération Tunisienne de football (FTF) a annoncé qu’elle va mettre cinq bus à la disposition du ministère du transport à partir de jeudi après-midi et ce pendant au moins dix jours, en contribution aux efforts fournis pour réduire les encombrements pendant les heures de pointe dans les transports en commun.

La FTF rappelle-t-on, avait annoncé lundi qu’elle a suspendu toutes ses acitivtés sportives et a également décidé de contribuer aux effort de l’Etat Tunisien dans sa lutte contre la propagation du coronivirus, en allouant la somme de 100 milles dinars pour l’équipement des centres internationaux de stages de Ain Draham et de Borj Cedria et en fournissant des équipements médicaux et paramédicaux et ce, après la décision du ministère de la jeunesse et des sports de mettre ces deux centres à la disposition du ministère de la santé.

La Fédération prendra en charge les salaires du personnel médical et paramédical des centres et mettra aussi tout son personnel médical et paramédical à la disposition du ministère de la santé avec la possibilité d’augmenter la somme allouée, précise-t-on.