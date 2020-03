La FTF sollicite l’aide du MAE pour le rapatriement des sportifs tunisiens

La Fédération Tunisienne de Football a envoyé une correspondance au ministère des Affaires Étrangères, lui demandant de permettre à la compagnie Tunisair d’envoyer un avion pour le rapatriement de plusieurs joueurs, entraineurs et médecins tunisiens résidents en Arabie Saoudite, dans les plus brefs délais.

La FTF indique dans un communiqué publié lundi soir sur sa page officielle facebook, que plusieurs joueurs et entraîneurs sont bloqués avec leurs familles en arabie Saoduite et ont sollicité l’aide du président de la FTF Wadii Al Jari,pour leur rapatriement en Tunisie, précisant que les rapatriés signeront avant leur retour , un engagement de respecter le confinement sanitaire obligatoire .