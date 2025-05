La guerre de Gaza : Un jeu de dupes au sein du gouvernement israélien

L’annonce de l’escalade de la guerre contre Gaza avec l’appel de dizaines de milliers de soldats a révélé les profondes divisions politiques au sein du gouvernement israélien sur le danger d’une occupation à long terme de la bande de Gaza, selon un analyste politique.

« J’ai l’impression qu’il s’agit d’un jeu de dupes qui se joue au sein du gouvernement Netanyahou. Qui prendra la tête de ce mouvement ? Les colons sont certainement engagés, et la droite dure est certainement engagée. Netanyahou et ses ministres ne veulent pas en faire partie. Ils lancent des avertissements et des dénis de responsabilité à tout bout de champ, et font fuiter des informations dans les médias », a déclaré Ori Goldberg à Al Jazeera.

« Ils parlent de la gravité du plan du chef d’état-major Zamir pour les forces israéliennes et les otages. Tout cela me fait dire que nous sommes en présence d’un groupe d’Israéliens qui a très peur d’aller de l’avant – même si la rhétorique est effrontée. »

