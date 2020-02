La Haica annonce transférer des dossiers de chaînes télé et radios à l’INLUCC

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a annoncé avoir parachevé les procédures pour soumettre des dossiers de chaînes de télévision et de radios diffusant sans licence à l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

Cette action intervient en application des dispositions de la loi organique relative à la dénonciation de la corruption et la protection des lanceurs d’alerte, indique un communiqué de la Haica.

Il s’agit, d’après la même source, de la chaîne de télévision ” Nessma TV “, de la chaine ” Zitouna TV “, et de la radio ” Qoran karim “.

Pour la HAICA, ces haines de télévision et de radios sont ” illégales ” puisqu’elles diffusent sans licence.