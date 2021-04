La Harvard Medical School contribue à la formation des futurs médecins tunisiens

Quatre établissements d’enseignement médical en Tunisie commenceront bientôt à offrir les cours en ligne HMX de la Harvard Medical School à des groupes sélectionnés de leurs étudiants. L’initiative vise à aider à préparer les futurs médecins qui fourniront des soins exceptionnels en Tunisie.

La Faculté de médecine de Tunis à l’Université de Tunis El Manar, la Faculté de médecine de Monastir, la Faculté de médecine de Sfax et la Faculté de médecine de Sousse offriront les cinq cours HMX Fundamentals – qui comprennent la biochimie, la génétique, l’immunologie, la pharmacologie et la physiologie – à des cohortes d’étudiants en médecine de premier cycle.

Il s’agit d’aider les étudiants à acquérir une connaissance plus approfondie des sciences fondamentales et à appliquer ensuite ces concepts à la pratique clinique.

Le site de Harvard Medical School précise que l »accès aux cours HMX est rendu possible grâce au soutien généreux de Hazem Ben-Gacem, banquier d’affaires diplômé de Harvard et fondateur d’un programme de bourses d’études ouvert aux bacheliers tunisiens admis à poursuivre des études à l’université de Harvard, qui a financé d’autres initiatives clés de l’université, notamment l’ouverture du bureau tunisien du Centre d’études du Moyen-Orient de l’université de Harvard.

En octobre 2019, Ben-Gacem a financé la participation des doyens des facultés de médecine tunisiennes au symposium IMPACT de l’école de médecine de Harvard. Le symposium a permis d’établir des connexions et des conversations qui ont conduit à l’opportunité d’autres possibilités d’apprentissage par le biais de HMX.

« Nous sommes très reconnaissants à Ben-Gacem pour son généreux engagement à informer et à inspirer les étudiants en médecine qui auront un impact durable sur les soins aux patients en Tunisie », ont déclaré David Roberts, doyen de l’éducation externe, et les professeurs associés de médecine Steven P. Simcox, Patrick A. Clifford et James H. Higby à la HMS.

HMX, un apprentissage « unique »

La Tunisie compte quatre facultés de médecine situées dans les grandes villes de Tunis, Sfax, Sousse et Monastir. L’enseignement médical en Tunisie couvre les sciences médicales et cliniques, les stages et la résidence, ainsi que la formation spécialisée.

« La mise en œuvre des cours en ligne HMX offrira une excellente opportunité aux étudiants en médecine de Tunisie », a déclaré doyen de la faculté de médecine de Tunis, Mohamed Jouini.

« Nous espérons que cette première initiative permettra d’établir une relation fructueuse et durable entre la Faculté de médecine de Tunis et la Harvard Medical School. Pour notre établissement, ce projet vient s’ajouter à une stratégie plus large de coopération internationale. Nous mettons tout en œuvre pour que cette expérience soit un succès, et nous espérons voir cette opportunité étendue à un plus grand nombre d’étudiants à l’avenir », a ajouté le doyen.

« HMX offre une expérience d’apprentissage vraiment unique, reliant les connaissances scientifiques fondamentales des étudiants à leurs futurs soins aux patients », a déclaré Michael Parker, doyen associé pour l’apprentissage en ligne et directeur de la faculté de HMX. « L’ajout de ces cours au programme de l’enseignement médical en Tunisie aidera à préparer les étudiants aux carrières de prestataires de soins de santé. »

Les cours HMX sont actuellement proposés aux étudiants de la HMS et de la Harvard School of Dental Medicine, ainsi qu’à travers des partenariats institutionnels dans le monde entier.