La Hongrie met 200 bourses à la disposition des étudiants tunisiens

Le gouvernement hongrois offre ? au titre de l’année universitaire 2020-2021, 200 bourses au profit des étudiants tunisiens pour poursuivre leurs études supérieures en Hongrie dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences agricoles, des sciences naturelles, économiques et de l’informatique, aux niveaux de Licence, de Mastère et de Doctorat, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur sa page officielle.

Le ministère précise que l’octroi de ces bourses s’inscrit dans le cadre du programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre la République Tunisienne et la Hongrie pour les années 2020, 2021 et 2022.

Le programme de bourse offre aux récipiendaires plusieurs avantages comme l’exonération des frais d’inscription, une allocation mensuelle, le logement universitaire ou une contribution aux frais d’hébergement pour l’ensemble de la durée de la période de la bourse ainsi qu’une assurance médicale.

A noter que la date limite de candidature est fixée au 15 janvier 2020.