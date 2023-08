La JICA aidera la Sonede à détecter les fuites d’eau

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution de l’Eau (SONEDE) ont signé aujourd’hui le procès-verbal des discussions relatives au projet de détection des fuites dans le système d’approvisionnement en eau dans la zone urbaine du Grand Sfax, en présence de Mme JOGO Rinko, Représentante Résidente adjointe de la JICA en Tunisie et Ahmed Soula, Président Directeur Général de la SONEDE.

Les deux parties ont manifesté leur profonde appréciation du partage du savoir-faire pour le renforcement des capacités du personnel de la SONEDE dans le domaine de détection des fuites. La ville de Sfax a été choisie afin d’accompagner le projet de construction de la station de dessalement de Sfax, financé par la JICA, et pour répondre aux besoins de réduire les pertes en eau et les coûts financiers qui en découlent.

L’assistance technique consistera en l’envoi d’experts japonais en Tunisie, la formation au profit du personnel de la SONEDE au Japon ainsi que l’acquisition d’équipements spécifiques pour la mise en œuvre efficace du projet.