Une réunion à distance est prévue, ce vendredi, entre le ministre de l’Economie, des finances et du soutien à l’investissement, et plusieurs parties politiques et parlementaires aux fins de la discussion et la proposition de visions, orientations et hypothèses à inclure dans le projet de loi de finances complémentaire pour 2021, rapporte Mosaïque fm de source digne de foi.

- Publicité-

Il sera question également des équilibres financiers à venir du pays, ajoute la même source.