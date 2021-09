La « Liasse du transport » entrera en exploitation au Port de Radès avant fin octobre et sera obligatoire début 2022

Le ministère du Transport et de la Logistique a décidé de finaliser l’application relative à la « liasse du transport », afin de la mettre en exploitation au Port de Radès, avant fin octobre 2021, et ce lors d’une réunion de la commission en charge de cette liasse, tenue le 16 septembre courant.

La liasse du transport vise à organiser au mieux, l’activité du port pour en améliorer le rendement. Il s’agit d’un système d’interaction numérique qui remplace l’utilisation du support papier, évitant ainsi, les pertes de dossiers et garantissant l’exécution facile et rapide des procédures d’import et d’export. La mise en application de cette liasse est de nature à réduire les délais de stationnement des marchandises au port, à travers la réduction des délais de traitement et de dédouanement des marchandises.

Le ministère a également décidé de rendre obligatoire la « liasse du transport » au Port de Radès, à partir de début 2022, afin d’y numériser toutes les interactions.

Un plan d’action visant la généralisation de la liasse du transport à tous les ports de la Tunisie en prenant en considération les spécificités de chaque port, va être aussi élaboré à partir de début 2022.

Par ailleurs, une commission technique sera formée pour préparer un plan d’action visant la numérisation des procédures de transport aérien de marchandises, à l’instar de ce qui a été fait pour le transport maritime. Lequel plan d’action devra être présenté début novembre 2021.

Il a, en outre, été décidé d’étendre la numérisation à l’octroi des autorisations de circulation aux voitures utilitaires non enregistrées en Tunisie et à l’enregistrement des listes de passagers et de leurs voitures. Les applications numériques relatives à ces listes devraient être prêtes à l’exploitation au cours du premier semestre 2022.