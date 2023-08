La Libye appelle ses privés à investir dans la recherche pétrolière

La NOC (National Oil Corporation) a annoncé le 13 août 2023 que son conseil d’administration avait approuvé la décision de lancer des appels d’offres destinés au secteur privé libyen afin qu’il investisse dans les champs pétroliers et/ou gaziers dits « marginaux ». Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la NOC consistant à augmenter la production de pétrole et à développer les champs marginaux découverts et non exploités. Le conseil d’administration s’est engagé à lancer un appel d’offres en tenant compte des normes de transparence et d’égalité des chances, et à soumettre ces offres à une commission pour comparaison et évaluation technique en vue de leur sélection et approbation.

- Publicité-