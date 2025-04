La Libye proposera des contrats de partage de production dans le cadre d’un nouvel appel d’offres

La Libye devrait proposer 22 zones d’exploration et d’exploitation pétrolières dans le cadre de son premier appel d’offres de ce type depuis plus de 17 ans, ont déclaré lundi des responsables du secteur pétrolier, ajoutant que les contrats impliqueront des accords de partage de production.

Le nouvel appel d’offres, annoncé le 3 mars, intervient alors que le deuxième producteur de pétrole d’Afrique et membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) cherche à augmenter sa production de pétrole.

Massoud Suleman, président de la National Oil Corporation (NOC), a déclaré lors d’un événement organisé à Londres à l’intention d’investisseurs potentiels que les zones proposées étaient réparties à parts égales entre l’onshore et l’offshore.

La production actuelle de brut de la Libye a atteint environ 1,4 million de bpj, soit 200 000 bpj de moins que le niveau élevé atteint avant la guerre civile, selon la NOC. L’objectif est d’augmenter encore la production pour atteindre 2 millions de bpj, selon Reuters.

Les investisseurs étrangers hésitent à investir en Libye, qui est en proie au chaos depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. Les différends entre les factions armées rivales sur les revenus pétroliers ont souvent conduit à des fermetures de champs pétroliers.

Suleman, président de la NOC, a déclaré à Reuters en marge de l’événement que le cycle avait déjà suscité beaucoup d’intérêt de la part des compagnies pétrolières internationales depuis son lancement au début du mois de mars.

En janvier, Abdulsadek a déclaré à Reuters que le pays avait besoin de 3 à 4 milliards de dollars d’investissements pour atteindre une production de 1,6 million de bpj.

L’appel d’offres portera sur des terrains situés dans certains des bassins les plus prolifiques du pays, notamment les bassins de Sirte, Murzuq et Ghadamis, ainsi qu’au large de la Méditerranée, a déclaré Khalifa Abdulsadek, ministre du pétrole, lors de l’événement de lundi.

Une présentation faite par d’autres responsables de la NOC a montré que les zones proposées seront régies par un modèle d’accord de partage de la production, remplaçant le modèle EPSA IV plus strict que la Libye avait adopté lors des précédents appels d’offres et qui offrait moins de bénéfices aux investisseurs.

La NOC prévoit de signer les nouveaux contrats entre le 22 et le 30 novembre.

