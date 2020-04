La lourde facture laissée par ces « Tunisiens » qui ont fait la sourde d’oreille

Depuis l’instauration du couvre-feu et l’entrée en vigueur du confinement général, le gouvernement n’a jamais cessé de lancer des cris de détresse et d’appeler tous les citoyens à respecter toutes les consignes et les mesures de prévention pour faire face à la propagation rapide du coronavirus. Et pourtant , des individus se permettent, dans l’indifférence totale, de quitter leur domicile, au mépris des consignes liées à l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, mettant ainsi en danger leur vie et celle d’autrui. Ils enfreignent par leurs actes condamnables la loi dont nombre d’entre eux ignorent l’existence. même. Le comportement irresponsable de ces citoyens de plusieurs villes est, tout bonnement, inadmissible.

Abdelatif Mekki, ministre de la Santé a annoncé lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 7 avril 2020 à la Kasbah, qu’une stratégie globale a été mise en place en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et qu’ils sont en train de fournir des efforts quotidiens pour sauver le pays et de dévoiler toutes les vérités aux médias et aux Tunisiens. Mekki a assuré que tous les conseils qud ont été par les autorités concernées ont pour objectif de préserver les vies des Tunisiens. Il a ajouté que malgré la propagation du Covid-19, les gouvernorats de Siliana et de Jendouba n’ont pas été touchés par le coronavirus.

L’auto-isolement n’a pas été respecté convenablement

Le ministre de la Santé a exprimé sa profonde inquiétude affirmant dans ce contexte que l’auto-isolement n’a pas donné de bons résultats, puisque plusieurs Tunisiens n’ont pas respecté le confinement général. « Quelques patients qui ont contracté le virus à Djerba ont quitté l’île clandestinement et ont contaminé d’autres personnes dans plusieurs régions. Nous avons décidé d’obliger de transférer les personnes contaminées par le covid-19 aux hôpitaux. Nous sommes dans une situation difficile, tous les Tunisiens devront être conscients et patriotes afin de protéger notre pays contre ce dangereux virus qui se propage rapidement dans plusieurs régions. 80% des patients contaminés par le coronavirus et qui ont été placés en réanimation dans les hôpitaux sont décédés », a-t-il dit.

Les larmes aux yeux, Mekki a affirmé que la lutte contre le Covid-19 de la Tunisie reste tributaire de la conscience des Tunisiens et de leur respect total de toutes les mesures de préventions qui ont été lancées.

Hichem Mechichi : La situation sanitaire est très difficile

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi , a annoncé que la situation sanitaire de la Tunisie est très difficile, en dépit des mesures de prévention qui ont été prises pour maîtriser la propagation de Coronavirus. « Nous avons constaté un grand relâchement au niveau du respect des mesures de confinement et du couvre-feu. D’ailleurs, 70 personnes ont été assignées à résidence pour mettre fin aux dépassements. La loi sera rigoureusement appliquée », a-t-il dit.

A noter que le ministère de la Santé a annoncé, lundi, que 22 nouveaux cas confirmés de contamination par le covid-19 ont été enregistrés en Tunisie portant à 596 le nombre total recensé dans le pays. Quant au nombre des décès, il est de 22 au total.