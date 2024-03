La Maison Blanche : Il est encore temps de convaincre Israël de ne pas aller  à Rafah

La Maison Blanche n’a pas encore indiqué ce qu’elle comptait faire si Israël poursuivait son invasion terrestre comme prévu, mais elle a averti qu’elle disposait d' »outils » pour faire pression sur Israël.

La réunion prévue la semaine prochaine à la Maison Blanche entre des membres de l’administration Biden et des responsables de l’armée et du renseignement israéliens laisse à Israël la possibilité d’opter contre une invasion terrestre de grande envergure à Rafah, a déclaré vendredi le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, malgré les récents commentaires de Netanyahu et des membres de son cabinet qui suggèrent le contraire.

Kirby a reconnu que la Maison Blanche était au courant des remarques de Netanyahu selon lesquelles Israël envahirait Rafah avec ou sans le soutien des États-Unis.

« Oui, nous avons vu ce que le Premier ministre a dit. Et il devrait parler de ses commentaires au peuple israélien, c’est à lui d’en parler. Mais nous ne l’avons pas encore vu mener une offensive terrestre majeure », a déclaré Kirby. « Nous pensons donc qu’il y a du temps et de l’espace pour avoir ces discussions et pour partager avec eux ce que nous avons appris ».

