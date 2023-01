La majorité des Marocains favorable à l’ouverture des frontières avec l’Algérie

Une majorité de Marocains se dit favorable à l’ouverture des frontières terrestres et aériennes entre le Maroc et l’Algérie. C’est ce qui ressort d’un sondage mené par le Baromètre arabe.

L’Algérie avait fermé, le 27 août 1994, ses frontières terrestres avec le Maroc à la suite d’une brouille diplomatique entre les deux pays, engendrée par les attentats de Marrakech du 24 août de la même année. Des décennies plus tard, 67 % des Marocains se disent favorables à l’ouverture de ces frontières, révèle une enquête portant sur les opinions divergentes des Marocains sur des questions d’actualité qui ont suscité un vif intérêt dans l’opinion publique au cours de ces deux dernières années, 2021 et 2022.

Il ressort également de cette enquête réalisée par le Baromètre arabe que 68 % des Marocains se disent favorables à l’ouverture des frontières aériennes. L’Algérie avait décidé, le 22 septembre 2021, de fermer son espace algérien aux avions marocains civils et militaires et à ceux ayant un numéro d’immatriculation marocain, après avoir coupé les ponts avec son voisin de l’Ouest, le 24 août dernier.

Le rapport souligne par ailleurs que les citoyens de la région frontalière sont beaucoup plus favorables à la réouverture des frontières terrestres et aériennes entre le Maroc et l’Algérie. 90 % des citoyens qui vivent dans la région de l’Oriental qui borde l’Algérie sont favorables à l’ouverture des frontières terrestres, tandis que 94 % d’entre eux souhaitent l’ouverture des frontières aériennes entre les deux pays voisins.