Le Premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim a adressé une lettre de demande d’adhésion au bloc à la Russie, qui en assure la présidence tournante, exprimant sa volonté d’y adhérer en tant que pays membre ou partenaire stratégique.

Selon le bureau du premier ministre, ce souhait de rejoindre l’organisation des BRICS a été l’essence même des discussions avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors d’une rencontre avec Anwar Ibrahim dans le cadre d’une visite de travail de deux jours.

Outre la candidature de la Malaisie aux BRICS, divers aspects de la coopération bilatérale ont également été abordés, notamment l’investissement et le commerce, la science et la technologie, l’agriculture, la défense et l’armée, l’éducation, le tourisme et la culture, a ajouté le premier ministre.

Pour le gouvernement de la Malaisie, cette adhésion potentielle serait prometteuse pour les deux nations et soulignerait leur engagement à promouvoir une collaboration internationale solide.