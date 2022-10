La Manouba : La récolte des olives estimée à 8700 tonnes

La récolte des olives dans le gouvernorat de la Manouba est estimée à 8700 tonnes contre 10 mille tonnes la saison précédente soit une baisse de 13% en raison de la hausse de la température durant la période de la floraison et la nouaison des arbres.

Selon les dernières données du commissariat régional au développement agricole de la Manouba, la production de l’huile d’olive pour la saison 2022/2023 est estimée à 1750 tonnes contre 2000 tonnes la saison précédente.

Notons que le gouvernorat de la Manouba compte plus d’un million 26 mille oliviers plantés dont 91% des arbres productifs et possède 16 huileries avec une capacité d’extraction de 700 tonnes par jour.

