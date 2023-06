La migration des compétences et de la main-d’œuvre au centre d’un entretien entre la Cheffe du gouvernement et la directrice générale de l’OIM

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a souligné mercredi, lors de son entretien avec Amy Pope, élue nouvelle directrice générale de l’organisation internationale pour les migrations (OIM), l’impératif d’accroitre la coordination internationale concernant le traitement du dossier de la migration des compétences et de la main-d’œuvre afin de bénéficier de cette question sur différents plans.

Bouden a évoqué les défis relevés par la Tunisie suite à la prolifération de la migration irrégulière ainsi que les réseaux de traite de personnes et de migrants. Elle a affirmé à ce propos, l’impératif de trouver une approche globale et participative au dossier de la migration prenant en considération les dimensions de développement ainsi que sociale, sécuritaire et humaine. Bouden a mis en relief à cette occasion l’initiative du président de la République d’organiser une conférence de haut niveau regroupant les pays concernés afin de trouver les solutions adéquates pour lutter contre ce phénomène. Les deux parties ont également évoqué les projets de coopération réalisés actuellement en Tunisie tout en affirmant le souci de renforcer cette coopération notamment en ce qui concerne les effets des changements climatiques sur la migration internationale. Bouden a, par la même occasion, félicité Amy Pope pour son élection première femme directrice générale de l’OIM, tout en réitérant le soutien de la Tunisie aux activités de cette organisation.