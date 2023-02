La ministre de l’Equipement effectue une visite d’inspection au projet d’extension de l’entrée sud de la capitale

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zanzari a effectué jeudi une visite de suivi des travaux d’extension de l’entrée sud de la capitale où elle s’est enquis des principaux composants de ce projet pilote.

Dans une déclaration à TAP, elle a indiqué que son département assure un suivi régulier de l’avancement de ce projet qui vise à moderniser le réseau routier structuré dans le district de Tunis et améliorer la fluidité de la circulation mais aussi alléger embouteillage au niveau de la circulation à l’entrée sud de la capitale par lequel passent plus de 150 mille véhicules et camions.

Elle a affirmé que tous les problèmes qui entravaient les travaux ont été résolus grâce à une collaboration avec les directions concernées et le suivi technique du rythme d’avancement des travaux.

Une réunion de travail a été tenue avec la collaboration du ministère de l’Intérieur pour examiner les moyens de garantir la fluidité de la circulation tout au long de la route concernée par les travaux.

A cet effet, il a été convenu d’ajouter de nouvelles bretelles pour mettre fin aux problèmes de circulation dux aux travaux continus.

Le projet s’étalant sur 11,5km, d’un coût global de 370 MD (y compris les réseaux, les achats des terres et le coût des travaux) financé par l’Etat et la Banque Européenne d’Investissement) est composé de cinq tranches.

Ce projet pilote d’extension de l’entrée sud de la Capitale permettra de garantir davantage de fluidité de la circulation sur cette piste dont le trafic s’élève à 150 mille véhicules par jour, selon les dernières statistiques de l’Observatoire de la Circulation.

Autres avantages, il permettra de dynamiser l’activité économique à travers le raccourcissement et l’amélioration du circuit assurant la jonction entre la capitale et les chantiers avoisinants. D’après certaines études, le projet aura une rentabilité générale de l’ordre de 20%.

Au menu de la visite, figurent notamment l’inspection des travaux d’extension de l’entrée sud de la capitale dans ses première, deuxième, troisième et quatrième tranche, des travaux de la réhabilitation de la route régionale n°36 dans le gouvernorat de Ben Arous jusqu’au point kilométrique 34, ainsi que des travaux de la réalisation du projet d’un pont sur Oued Miliane sur la route régionale n°36.

En fin de la visite, la ministre a pris connaissance des travaux du projet de la réalisation de l’autoroute Tunis-Jelma dans son tronçon liant Tunis à Zaghouan.