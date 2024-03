La ministre des affaires culturelles à Gafsa: Examen de l’état d’avancement d’une série de projets

Le ministère des affaires culturelles se déploiera à soutenir les efforts de l’Institut National du Patrimoine (INP) dans la restauration de la Kasbah de Gafsa en mettant à disposition la main d’oeuvre spécialisée, a souligné la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi, lors d’une visite de travail effectuée hier mardi à Gafsa.

Cette visite, informe un communiqué de presse du ministère a été une occasion pour prendre état des sites et monuments historiques et d’inspecter l’état d’avancement de restauration de la Kasbah de Gafsa dont l’un des murs connait certaines fissures. Construit au 15ème siècle, le monument la Kasbah couvre plusieurs structures antiques comme les murs et les fondations de la citadelle byzantine. Aujourd’hui, il ne reste de la période médiévale que quelques murs et quelques tours.

La visite a englobé également les piscines romaines connues sous l’appellation « Oued el bey », le musée archéologique (1990) et le musée ethnographique Dar Loungo géré par l’association de sauvegarde de la médina de Gafsa.

A cette occasion, la ministre a annoncé que l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) qui lui et rattachée va entamer en collaboration avec le gouvernorat de Gafsa la mise en exécution de l’installation lumière diffuse sur ce site sans nuire à son cachet architectural et patrimonial.

Se rendant à un certain nombre d’institutions culturelles, la ministre a souligné qu’à la lumière des résultats des contrats de maintenance, il sera procédé à la mise en oeuvre du projet de rénovation de la salle de cinéma au complexe culturel Ibn Mandhour, un projet en suspens depuis la crise du covid qui a largement impacté les investisseurs culturels. Ce projet, a-t-elle avancé, sera fin prêt d’ici la saison culturelle estivale 2024.